В «Сколково» сообщили об утечке части фонда в результате хакерской атаки

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Часть документов организации была опубликована в сети участниками «украинского киберфронта». Критичные пользовательские данные не пострадали.

Инфраструктура фонда инновационного центра «Сколково» стала жертвой хакерской атаки. Злоумышленникам удалось получить доступ к некоторым сервисам системы научно-технологического комплекса, в результате чего они стали недоступны. Об этом сообщило агентство ТАСС.

В пресс-центре «Сколково» уточнили, что фонд был атакован в ночь на 29 мая. Специалисты проводят все необходимые меры для возвращения инфраструктуры к работоспособному состоянию.

Telegram-канал «Утечки информации» отметил, что личные данные и иные критические базы остались нетронутыми. Инцидент привел к приостановлению работы ряда информационных систем и сервисов, однако ожидается, до по истечении суток их работа будет частично восстановлена.

В самом фонде раскрыли, что атаке подвергся сколковский файлообменник. Группа хакеров под названием «Украинский киберфронт» опубликовала в интернете снимки некоторых документов фонда. Правоохранительные органы расследуют ЧП.

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