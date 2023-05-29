Военный эксперт объяснил, почему боевики ВСУ начали массово сдаваться в плен

Фото, видео: © РИА Новости; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

За два дня российские военные пленили свыше 20 украинских десантников под Белогоровкой в ЛНР. За два дня до этого сообщалось, что там же взяли в плен две группы националистов.

Действия командиров ВСУ привели к тому, что их подчиненные начали сдаваться в плен. Ярким примером этого стало пленение в течение двух суток сразу 23 украинских десантников в районе поселка Белогоровка в ЛНР. Об этом 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«На Украине сейчас мобилизуют достаточно много военнослужащих, которые являются выходцами из пророссийских регионов. Их Украина использует как пушечное мясо — пытается задействовать, чтобы они изматывали российские действующие части. При этом подготовка не всегда самая лучшая. А люди, которые настроены пророссийски, не очень хотят погибать за либеральные ценности США и режим Зеленского. Поэтому происходит такая сдача в плен», — объяснил Юрий Кнутов.

Второй причиной собеседник 5-tv.ru назвал критическую ситуацию на линии соприкосновения. Украинские командиры взводов и другие офицеры предпочитают отсиживаться вдали от поля боя или в блиндажах. Многие непосредственно командующие на местах сержанты либо выбиты из строя, либо сами сдались.

«(Действия командования ВСУ. — Прим. ред.) — это попытка избавиться от русскоязычного населения, призванного из русскоязычных областей. То есть русские убивают русских. Это, вообще, геноцид. Я уже об этом говорил. Уже и простые солдаты начинают это понимать. Там же призывают не мальчиков 18-летних, а взрослых людей, которые в состоянии разобраться, что к чему. И они больше предпочитают сдачу в плен», — сообщил Юрий Кнутов.

В заключение эксперт отметил, что многие в ВСУ знают о достойном отношении к военнопленным в российской армии. Так что условия жизни в плену для них намного лучше, чем на передовой.

О пленении 23 украинских десантников под Белогоровкой утром 29 мая рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. За два дня до этого сообщалось, что там же пленили две группы националистов. В одной из них тоже были десантники — причем из той же 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

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