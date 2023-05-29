Следствие просит оставить Дарью Трепову* под стражей до сентября
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Следователи продолжают проводить расследование теракта, в котором погиб военкор Татарский.
Следствие просит продлить меру пресечения в виде заключения под стражу Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта в кафе в Петербурге. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Следователи продолжают работу с обвиняемой, чтобы установить все обстоятельства теракта. ФСБ уже установила одного из фигурантов теракта в Петербурге — это Юрий Денисов, который курировал Трепову при подготовке преступления. Так, по заданию спецслужб Украины Денисов прибыл в Москву в феврале текущего года ради сбора информации о Владлене Татарском.
По версии следствия, именно Трепова пришла на творческую встречу военкора Владлена Татарского и вручила ему статуэтку, в которой была заложена бомба. В результате взрыва военкор скончался на месте происшествия, ранения получили около 40 человек. Уголовное дело переквалифицировано на статью «Теракт».
Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, убийство военкора Владлена Татарского было спланировано спецслужбами Украины.
* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ.