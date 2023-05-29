«Зреет большой взрыв»: Лавров оценил ситуацию между Сербией и Косово

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Стабилизировать ситуацию, по мнению российского дипломата, поможет только полное исключение какого-либо доминирования в этой части земного шара.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил обострение конфликта Сербии и Косово с большим взрывом, который зреет в самом сердце Европы. Во время общения с журналистами по итогам визита в Кению он сообщил, что ситуация вызывает тревожность.

«Зреет большой взрыв в центре Европы», — прокомментировал министр иностранных дел.

Лавров напомнил, что на том же самом месте в 1999 году в НАТО уже направляли свою агрессию на Югославию, чем нарушили все принципы, закрепленные Хельсинским актом и другими документами ОБСЕ.

Глава министерства считает, что ситуация тревожная, однако «коллективный Запад» продолжает порабощать всех несогласных с их мнением. По его словам, это в очередной раз доказывает геополитический характер событий. Лавров подчеркнул, что из кризиса поможет выбраться только «геополитическое решение», которое полностью удовлетворит безопасность всех европейских стран и исключит доминирование любых блоков, в том числе Североатлантического, в регионе.

В Минобороны Сербии накануне предостерегли, что конфликт в Косово достиг точки кипения и может вылиться в настоящее вооруженное противостояние. По словам главы ведомства Милоша Вучевича, сербская армия приведена в высшую степень боеготовности.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич обвинил премьера Косово в стремлении стать «местным Зеленским».