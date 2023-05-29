Токаев ответил на приглашение Лукашенко вступить в Союзное государство

Фото: Reuters / SPUTNIK

Казахстанский лидер довольствуется успешным участием в Евразийском экономическом союзе и считает, что Астана не нуждается в присоединении к еще одному интеграционному объединению.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на приглашение главы Белоруссии Александра Лукашенко примкнуть к Союзному государству. Он назвал предложение белорусского коллеги шуткой, передает агентство РИА Новости.

Лукашенко в интервью для программы одного из федеральных каналов ранее заявил, что Казахстан и другие страны могли бы выстраивать тесное взаимодействие, подобное российско-белорусским отношениям. Он отметил, что Казахстан при желании мог бы стать участником Союзного государства РФ и Белоруссии, и тогда ядерное оружие будет «одно на всех»

«Я по достоинству оценил его шутку», — прокомментировал Токаев слова белорусского коллеги.

По его словам, Казахстан не нуждается в присоединении к Союзному государству. Токаев считает, что Астана успешно взаимодействует со странами в рамках других интеграций — например, ЕАЭС.

Токаев также отреагировал на фразу Лукашенко о ядерном оружии. Он отметил, что Казахстан является участником Договора о нераспространении ядерного оружия. Также страна присоединилась к соглашению о запрете испытаний ядерного оружия и не обирается нарушать обязательства документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко призвал волнующихся о ядерном оружии вступать в союз РФ и Белоруссии.