Возглавит парад: танк Т-70 времен ВОВ из Мелитополя восстановят в Петербурге

Танк Т-70 времен ВОВ из Мелитополя восстановят в Санкт-Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

Машину примет музей «Битва за Ленинград».

Легендарный танк Т-70 времен Великой Отечественной войны, который сняли с постамента у Братского кладбища в Мелитополе, прибудет на реставрацию в Санкт-Петербург в музей «Битва за Ленинград».

Боевую машину восстановят по инициативе Российского военно-исторического общества. Когда ремонтные работы завершатся, танк возглавит осенний парад по случаю 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

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