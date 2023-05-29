Ситуация обострилась: миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

Вучич уже спрогнозировал серьезное обострение в регионе.

Ситуация в Косове обостряется с каждым часом — силы контингента НАТО блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере края, что позволило косовским албанцам беспрепятственно захватить местные администрации.

Все эти дни около кордонов протестуют сербы: сейчас их там несколько сотен, они призывают силовиков уйти. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в Косово грядет серьезное обострение — вплоть до вооруженного конфликта. Вину за это он возложил на премьера самопровозглашенного края Альбина Курти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вучич обвинил Курти в стремлении стать «местным Зеленским».