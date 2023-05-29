Мемориальную доску Булгакову в Киеве переименовали и облили краской

Фото, видео: Клипиницер Борис / ТАСС; 5-tv.ru

Теперь Булгаков, по версии Украины, — «выдающийся киевлянин».

В Киеве закону об украинизации вновь подверглись выдающиеся советские авторы. Размещенную на фасаде музея на мемориальной доске в честь Михаила Булгакова слова «известный русский писатель» заменили на «выдающийся киевлянин». Администрация отметила, что такое решение было принято «по инициативе коллектива».

Однако местные жители, вероятно, не спешат причислять Булгакова к украинским культурным деятелям — монумент с изображением писателя тут же облили красной краской в знак протеста.