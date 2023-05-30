Анна Седокова: «Под песни JONY состоялся наш первый поцелуй с мужем»

Под песню JONY Анна Седокова в первый раз поцеловалась со своим мужем

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Супруг младше артистки на девять лет, однако разница в возрасте не мешает их счастливым отношениям.

Первый поцелуй Анны Седоковой и ее мужа Яниса Тимма состоялся под песню JONY. Об этом певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на акустическом концерте JONY в VK Оранжерее на ВДНХ.

«Это было супер-мега романтично. Мы целовались и слушали эти песни», — поделилась Седокова.

По словам певицы, в начале их отношений с баскетболистом Янисом Тиммой она любила композицию «Аллея».

«Мы тогда только начинали встречаться. Я уезжала от него и включала эту музыку», — рассказала Седокова.

Отношения певицы с латвийским баскетболистом широко обсуждались общественностью. На момент знакомства Яниса Тимма и Анны Седоковой спортсмен состоял в браке, а его маленькому ребенку было всего лишь несколько месяцев, однако между возлюбленными с самого начала пробежала искра. По признанию артистки, она сначала дистанцировалась от баскетболиста и не хотела его внимания. Тем не менее, молодого человека это не остановило, и вскоре он сделал певице предложение руки и сердца.

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