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Ранее предложение о денонсации ратифицировали в Госдуме.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Договор был подписан в Париже 19 ноября 1990 года и вступил в силу 9 ноября 1992 года. Он устанавливал равновесие сил государств — участников двух военно-политических союзов — Организации Варшавского договора и Организации Североатлантического договора (НАТО) — на пониженных уровнях и ограничивал возможности размещения их обычных вооружений вдоль линии соприкосновения.

Но, как отметили в Госдуме РФ, из-за расширения НАТО на восток и изменения сил в регионе, договор потерял свою актуальность.