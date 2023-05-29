Мэр Киева Кличко назвал причину воздушной тревоги в украинской столице

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Сигнал тревоги прозвучал также Житомирской, Винницкой, Черниговской, Харьковской и других областях страны.

Городской глава Киева Виталий Кличко подтвердил воздушную тревогу в украинской столице. В своем Telegram-канале он заявил, что экстренные службы были направлены на вызов недалеко от центра города.

«Наступление на Киев продолжается. Не выходите из укрытий!» — призвал он жителей страны.

Киевляне, ставшие свидетелями событий, сообщают о взрывах в городе. По их данным, густые клубы дыма можно наблюдать в районе украинского аэропорта Жуляны. Жители города стремятся укрыться в метро.

Известно, что сигнал тревоги прозвучал также и в других областях Незалежной. Воздушная тревога раздается в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Кличко также добавил, что в Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть. Насколько сильно была повреждена дорога, и пострадали ли в результате ЧП участники дорожного движения, не сообщается.

В Минобороны РФ об ударах по объектам украинской инфраструктуры не сообщали.

Вооруженные силы РФ с 10 октября начали регулярно наносить удары по критическим объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. Глава РФ Владимир Путин назвал действия российской армии ответными мерам на теракты, которые Украина совершила в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что военкоры рассказали о безразличии Киева к гражданам во время воздушной тревоги.