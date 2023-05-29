Залог успеха или защита? Почему популярные блогеры ведут себя как подростки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Почему инфантилизм не помешал многим инфлюэнсерам стать успешными?

Подписчики популярных блогеров давно заметили, что их интернет-кумиры часто ведут себя как подростки. О том, почему так происходит, 5-tv.ru узнал у кандидата психологических наук Марины Гогуевой.

Например, Елена Блиновская и Александра Митрошина постоянно пытаются всех впечатлить — даже тем, чего на самом деле не имеют. Они привлекают к себе внимание скандалами, выдумывают факты, но кажется странным, что инфантилизм не помешал им достичь вершин.

«Мы привыкли думать, что успешные люди — это серьезные, зрелые и ответственные люди. Однако это далеко не так. Часто успеха достигают те, у кого в поведении полно подростковых проявлений», — сказала эксперт.

Две причины

Так, взрослый человек может начать выглядеть инфантильным, если просто не справляется с навалившейся на него ответственностью: это защитная реакция психики. Таким образом люди просто прячутся от изматывающей реальности, которая требует принимать серьезные решения.

«Вторая частая причина — человек, проходя свой подростковый период, каким-то образом зафиксировался там психологически. И уже у взрослого мы видим подростковые проявления. Например, импульсивные проявления или яркое, демонстративное поведение», — добавила Гогуева.

По словам специалиста, стремление сверкать на публике очень помогает вести блог интересно и удерживать внимание пользователей на себе. В результате их авторы еще сильнее фиксируются в подростковом поведении — выходить из него просто невыгодно.

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Какие еще незрелые проявления часто встречаются у взрослых?

Зачастую уже немолодым людям свойственна нетерпимость, когда они не могут отложить осуществление своих желаний на потом, а хотят получить все здесь и сейчас.

«Это может выглядеть крайне по-взрослому. Потому что мы можем видеть, как он работает без выходных, выполняет множество задач — то есть выглядит продуктивным и эффективным. Но на самом деле за этим может скрываться именно подростковая нетерпимость, стремление скорее приблизить осуществление своего желания», — пояснила специалист.

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Еще одна подростковая черта у многих взрослых — это эгоцентризм. Такой человек думает, будто весь мир вращается вокруг него и создан только для удовлетворения его желаний.

«Кстати, к такому блогеру может подтягиваться такая же аудитория. Которая так же хочет быть в центре внимания всей Вселенной, а также иметь права, но не иметь обязанностей. То есть зачастую аудитория этого блогера так же инфантильна», — рассказала психолог.

Одно из проявлений эгоцентризма — так называемая Каинова справедливость. Из-за нее человек может считать, что существующие правила должны быть изменены конкретно под него. Например, блогер нарушает закон, а когда его задерживают, требует отпустить на свободу.

«Говорит, что ему нужно домой, потому что там дети, которых нужно воспитывать. То есть когда он нарушал закон, он не подумал о таком исходе ситуации. А когда ситуация уже произошла, пытается разделить ответственность за воспитание своих детей с другими ее участниками», — привела пример Гогуева.

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Портят людей не деньги

Большинство людей уверены, что у ставшего популярным человека портится характер именно из-за славы и денег. Однако в действительности это не так, заверила психолог.

«Деньги, популярность, власть — это очень сильные социальные ресурсы. Но они не в силах испортить человека. Также они не в силах сделать человека лучше. Деньги и другие ресурсы усиливают те проявления, которые в человеке уже есть. Соответственно, если человек был незрелым, то деньги усилят его незрелость. Если человек был зрелым и ответственным, то деньги усилят его зрелость и ответственность», — подытожила специалист.

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