Эрдоган в третий раз одержал победу на выборах президента Турции

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В ЦИК обратили внимание на то, что главный конкурент действующего турецкого президента отстал от него более чем на два миллиона голосов.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова одержал победу на президентских выборах. Глава турецкого Высшего избирательного совета Ахмет Енер объявил о его третьей победе по итогу подсчета почти всех бюллетеней в стране.

Как отметил Енер, ЦИК удалось обработать уже 99,43% анкет избирателей. В их число входят бюллетени с избирательных участков в Турции, а также в зарубежных представительств и пограничных пунктов.

«Господин Эрдоган получил 52,14% голосов», — прокомментировал глава ЦИК во время пресс-конференции.

Енер обратил внимание на то, что главный конкурент Эрдогана в борьбе за кресло главы государства — кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,86% избирательских голосов. Таким образом, он отстал от действующего турецкого лидера на более чем два миллиона голосов.

Окончательные итоги второго тура президентских выборов в Турции будут подведены 1 июня 2023 года и опубликованы в официальном местном издании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кылычдароглу нарушил запреты на предвыборную агитацию в Турции.