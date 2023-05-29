Вопрос отпал сам собой: в ЕС призвали приостановить вступление Турции в альянс

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Peters; 5-tv.ru

Как на это повлияет победа Эрдогана на президентских выборах?

Глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер призвал приостановить процесс вступления Турции в ЕС.

Политик считает, что тесного партнерства сейчас не хочет ни само объединение, ни республика. При этом страна имеет статус кандидата на членство в альянсе с конца 1990-х годов.

Однако между сторонами не раз возникали разногласия, в том числе из-за вопросов соблюдения прав человека. Соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу в ходе предвыборной кампании обещал возобновить переговоры по вступлению в Евросоюз. Но, видимо, из-за победы другого кандидата вопрос отпал сам собой.