Российские военные взяли в плен более 20 украинских боевиков в ЛНР
Российские военные взяли в плен у Белогоровки 23 украинских десантника
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Все плененные радикалы оказались десантниками. Сейчас с ними работают следователи.
Российские военнослужащие взяли в плен 23 боевика ВСУ. Все они — десантники из 81-й отдельной аэромобильной бригады. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ», — цитирует его ТАСС.
Подполковник уточнил, что более 20 националистов удалось пленить за двое суток. Это произошло в районе поселка Белогоровка, находящегося в ЛНР.
Захваченным в плен боевикам оказали медицинскую помощь. Сейчас они содержатся в месте, «отвечающем всем нормам международного гуманитарного права», заверил Марочко.
«С ними работают следственные органы», — добавил он.
Двумя днями ранее сообщалось, что российские военные пленили под Белогоровкой две группы украинских боевиков. В одной из них было более десяти человек. Все они — десантники из 81-й бригады ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Росгвардия освободила из украинского плена трех российских военных.