Совсем другой смысл: Киев вырвал из контекста слова сенатора США Грэма о «смерти русских»

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

Ролик с таким высказываем американского политика был распространен украинской стороной несколькими днями ранее.

Наделавшие много шума в информационном поле слова американского сенатора Линдси Грэма об «инвестициях в смерть русских» были вырваны из контекста. Об этом пишет агентство Reuters. Оказывается, формулировка была совсем иной.

26 мая Владимир Зеленский встретился в столице Украины с Грэмом. После Киев опубликовал короткий ролик с их беседы, в котором прозвучали фразы американца: «А русские умирают» и «Никогда мы так удачно не тратили деньги». Они следовали друг за другом. Агентство отмечает, что эти слова были произнесены в разное время в ходе беседы. Поэтому контекст был совсем не таким, как его представил Киев.

На самом же деле Грэм говорил о том, что трата американских денег относилась к общей удачной помощи Украине от США. А действия ВСУ напомнили ему «о лучшем в нас самих в Америке».

«Было время в Америке, когда мы были такими, боролись до последнего человека, мы собирались быть свободными или умереть», — заявил сенатор.

После этого президент Украины отметил, что украинцы тоже будут свободными. Продолжая беседу, Грэм подчеркнул, что в ходе противостояния гибнут россияне. В ответ на это Зеленский заявил, что боевые действия идут на территории Украины.

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