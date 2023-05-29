Заморозки придут в ряд регионов России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dirceu Portugal; 5-tv.ru

Сильнее всех похолодание ощутят жители Иркутской области, Красноярского края и Тувы.

В преддверии календарного лета заморозки, по словам синоптиков, ударят сразу в некоторых регионах России. Причиной станет вторжение холодного воздуха из северных районов.

Сильнее всех похолодание ощутят жители Иркутской области, Красноярского края и Тувы. Там столбики термометров опустятся до минус пяти градусов. При заморозках снизится также и температура почвы, а это представляет потенциальную опасность для будущего урожая.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Гидрометцентре перечислили регионы, в которые придут майские заморозки.