Уникальная находка: в Египте откопали древние мастерские по бальзамированию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mike Nelson; 5-tv.ru

Найденные помещения относятся к началу эпохи Птолемеев.

В Египте нашли самую крупную мастерскую по созданию мумий. Уникальную археологическую находку удалось обнаружить в Саккаре. В этих мастерских, как предполагают ученые, мумифицировали сотни человек.

Историки обнаружили там десятки древних скальпелей, орудий для бальзамирования и глиняные горшки. Все это датировали периодом Птолемеев — то есть сосудам две с половиной тысячи лет. Раскопки мастерской заняли больше года, и теперь египетские чиновники надеются открыть новый объект для посещения туристов.