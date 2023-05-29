Эрдоган заявил о намерении реализовать газовый хаб в Турции с Россией

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Местом воплощения проекта станет Фракия.

Сразу после переизбрания президент Турции Реджеп Эрдоган сделал первые заявления. Он пообещал реализовать проект газового хаба, который предложил президент России Владимир Путин.

Во время выступления перед сторонниками в своей резиденции политик подчеркнул, что Анкара продолжит укреплять позиции страны. Инвестиции будут выводить в транспорт и энергетику на мировой уровень.

Президенты двух стран в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Для его строительства выбрана Фракия.