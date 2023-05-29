Всенародная поддержка: как в Турции праздновали победу Эрдогана на президентских выборах

Фото, видео: Reuters / Murad Sezer; 5-tv.ru

Сотни людей вышли на улицы — они радостно кричали, пели и танцевали.

О победе на президентских выборах в Турции официально объявил и сам Эрдоган, а вот его противник уже пожинает первые плоды проигрыша — сторонники озвучили призывы к Кемалю Кылычдароглу уйти в отставку с поста лидера оппозиции. Правда, сам экс-кандидат в президенты был немногословен. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок рассказал о результатах и последствиях выборов.

Подсчет 100% голосов и официальное заявление турецкого ЦИК для сторонников Эрдогана все это лишние формальности. Они вышли на улицы, когда почувствовали, что побеждают. И сразу заблокировали несколько крупных улиц в центре Стамбула.

«В общем, у этого праздника довольно простой рецепт: надо жечь файеры, погроме гудеть и погромче кричать», — рассказывает журналист.

Еще можно танцевать, вот как этот турок перед проезжающими машинами. Или заставить двигаться в такт тех, кто внутри.

«Теоретически это очень травмоопасное занятие. Люди раскачивают машины, которые ездят по дороге. Но травмированных нет, все довольны. Вот пример того, как можно радоваться, не выходя из своей машины. Сигналят и раскачивают ее прямо на ходу», — показывает Синеок обстановку в Стамбуле.

До утра кричали сразу в нескольких районах столицы Турции. Ездили с флагами страны на Балканах. В Лондоне и Амстердаме и Вене праздновали. Но кульминация — в Анкаре, на площади перед резиденцией, которую заполнили 320 тысяч человек. Эрдоган произнес там свою победную речь.

«Мы ни на кого не злимся и не обижаемся. Настало время отложить в сторону все конфликты и объединиться вокруг наших национальных целей», — сказал Эрдоган.

Одна из целей — победить инфляцию. Это Эрдоган уже пообещал. Лира после голосования поползла вниз. Вот даже на празднике турецким самозанятым приходится подторговывать: флагами и едой.

Наладить экономику обещал и оппозиционер Кылычдароглу. Но потом перешел к нападкам на Россию и выборы проиграл. Считает, что это не справедливо.

«Мы пережили самые несправедливые выборы за последние годы. И я продолжу свою борьбу», — сказал он.

Но претензий к тому, как прошло голосование, проигравший кандидат не предъявил. Тем более что второй тур был максимально прозрачным.

«Вот тут следят за распределением бюллетеней наблюдатели одной стороны, другой стороны. А еще люди без правового статуса стоят в дверях, как эта девушка, или курирует от кабинета к кабинету. И тоже внимательно смотрят», — рассказывал журналист.

Каждый бюллетень показывали лицевой стороной. И громко объявляли, за кого отдан голос. Такое внимание к деталям лишило проигравшую сторону возможности заявить о масштабных фальсификациях. К протесту не призывали, а небольшую группу недовольных в городе Хаккари быстро разогнали.

За весь период напряженной политической борьбы в Турции это, пожалуй, были самые большие уличные беспорядки.