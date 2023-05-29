Не стал уходить на пенсию: кто идет добровольцами в зону спецоперации

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Местные школьники всегда ждут встреч с военнослужащими.

Десятки звонков от тех, кто хочет стать военнослужащим, ежедневно принимают в Дагестане. В регионе настоящий культ службы Родине — свои герои есть в каждом селе и школе. Что ими движет и мотивирует, узнал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

В этом маленьком высокогорном ауле буквально в каждой второй семье есть мужья, сыновья, внуки военнослужащие. Так, 62 выпускника школы села Игали сегодня на фронте.

Многие награждены медалями за мужество и отвагу. У этого школьного стенда всегда много детей — мальчики подходят посмотреть фотографии участников спецоперации, люди на снимках для детей не чужие.

И мальчики, и девочки всегда ждут встреч с военнослужащими. Когда односельчане возвращаются с фронта, они обязательно приходят в школу.

У детей всегда много вопросов: интересуются оружием, техникой, жизнью в окопах. Шамиль Хадисов — скромный морпех, прячет в кармане медаль «За отвагу», если бы не спросили, не показал бы ее.

Он под минометным обстрелом противника смог на КамАЗе подъехать и вывезти с поля боя десантно-штурмовую роту. Затем получил ранение в ногу, а сейчас проходит реабилитацию.

Шамиль рассказывает, что сослуживцев у него становится все больше. Подписывают контракт даже те, кто не служил срочно.

Так, Абубакар Хадисов в армии уже 17 лет — мог этой весной уйти на пенсию, но не стал. В мае у него закончился контракт, но он подписал новый на три года.

В Дагестане становится все больше желающих пойти в армию. Колл-центр в Махачкале каждый день принимает десятки звонков от тех, кто собирается подписать контракт.

По короткому номеру 117 операторы отвечают на все вопросы о службе, самый популярный — о довольствии. Ежемесячная заработная плата военнослужащего, который изъявил желание подписать контракт, составляет 204 тысячи рублей, дополнительно к этому единовременная выплата при подписании контракта — 195 тысяч рублей.

Впрочем, отнюдь не деньги мотивируют военнослужащих в зоне специальной военной операции. И Шамиль, и Абабукар из села Игали своим примером показывают — те, кто хоть раз побывал на позициях, видел беженцев, спасал детей и бабушек, будет идти до победы.