Прокачали «Орлан»: беспилотник получил новые камеры и возможность управления боеприпасами Сегодня, 7:48 31 31 Беспилотник «Орлан» получил новые камеры и возможность управлять с воздуха боеприпасами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru

Какое преимущество это дает армии России в ходе спецоперации?