Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; 5-tv.ru

Тысячи людей собрались, чтобы посмотреть праздничное шоу. Сообщений о пострадавших не было.

Салют в честь дня города в Петербурге чуть было не закончился трагедией. Посмотреть праздничное шоу у Дворцового моста собрались тысячи людей. Потом новых зрителей не прекращался даже несмотря на то, что в толпе становилось все теснее.

Желающих посмотреть салют оказалось так много, что началась давка. Люди оказались буквально в тисках, не могли пошевелиться и выйти. Те, кто смог достать телефон, пытались набрать 112, но звонок не проходил из-за загруженности сети. Несмотря на такие кадры от очевидцев, сообщений о пострадавших — не было.