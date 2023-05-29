Кудрявцева назвала молодого мужа нудным домоседом: «В нашей паре он старик»

Фото: Instagram* / leratv

Телеведущая старше супруга Игоря Макарова на 16 лет, но разница в возрасте, по ее словам, ограничивается только цифрами.

Телеведущая Лера Кудрявцева не чувствует себя старше мужа-хоккеиста Игоря Макарова, хотя разница в возрасте составляет 16 лет. В ходе своего шоу на федеральном канале 52-летняя звезда призналась, что ощущает себя намного моложе супруга. Она ведет куда более активную жизнь в отличие от спортсмена, которому вполне достаточно дивана в качестве досуга. По факту эта пресловутая разница существует только в датах рождения.

Стоит отметить, роману Макарова и Кудрявцевой не отмеряли большого срока — ни поклонники, ни журналисты. Только ленивый не обсудил появление молодого ухажера у ведущей, но она не просто осталась с ним, а вышла замуж, родила дочь. В этом году пара отметит десятую годовщину брака. Как выяснилось, спортсмену не приходится скучать рядом с дамой постарше.

«В нашей паре он старик, а я молодая. Он дома сидит, ему ничего не надо, нудноватый. Разница в возрасте — это только цифры», — заявила Кудрявцева.

Дера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

У Кудрявцевой также есть взрослый сын Жан от брака с барабанщиком «Ласкового мая» Сергея Ленюка. Наследник уже подарил теледиве внука Льва. Второму супругу Матвею Морозову звезда детей не родила, а от Макарова у нее есть дочь Мария, которой скоро исполнится пять лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, телеведущая показала, в какую серьезную леди превратилась ее маленькая наследница.

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