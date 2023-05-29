Спокойствие, только спокойствие! Китайский совет дня на понедельник, 29 мая
Фото: 5-tv.ru
Сегодня энергии будут бушевать. Поэтому запаситесь терпением и будьте готовы к тому, что все может пойти не по плану.
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 29 мая 2023 года?
Не ждите от этого понедельника спокойствия, размеренности и тотального успеха в делах. День обещает быть довольно нервным и импульсивным. Энергии столкновения Огня и Воды во всех видах могут принести излишнюю эмоциональность тем, от кого вы этого совсем не ожидали.
Совет дня: затаиться и не отсвечивать, то есть не планировать важных дел, судьбоносных встреч, закладывать в расписание дополнительное время на случай форс-мажоров и топу подобное.
Предостережение дня: в понедельник возможно обострение сердечно-сосудистых заболеваний, так что если это ваш случай — примите профилактические меры.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.