Спокойствие, только спокойствие! Китайский совет дня на понедельник, 29 мая

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Сегодня энергии будут бушевать. Поэтому запаситесь терпением и будьте готовы к тому, что все может пойти не по плану.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 29 мая 2023 года?

Не ждите от этого понедельника спокойствия, размеренности и тотального успеха в делах. День обещает быть довольно нервным и импульсивным. Энергии столкновения Огня и Воды во всех видах могут принести излишнюю эмоциональность тем, от кого вы этого совсем не ожидали.

Совет дня: затаиться и не отсвечивать, то есть не планировать важных дел, судьбоносных встреч, закладывать в расписание дополнительное время на случай форс-мажоров и топу подобное.

Предостережение дня: в понедельник возможно обострение сердечно-сосудистых заболеваний, так что если это ваш случай — примите профилактические меры.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.