Без знаний и навыков: как не стать жертвой непрофессиональных фитнес-тренеров

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Специалист в этой отрасли без соответствующего образования может из-за незнания выполнения техник упражнений нанести вред вашему здоровью. Как себя обезопасить?

Пандемия нанесла удар по фитнес-индустрии, от которого она пока не смогла оправиться. И хотя клубы говорят, что число клиентов сопоставимо с доковидными годами, самих клубов стало почти в два раза меньше.

Казалось бы это должно было усилить конкуренцию среди тренеров. Но нет. Сильные преподаватели как ушли в «онлайн», так многие и не вернулись. И сейчас в качестве инструктора в зале можно встретить кого угодно. Чем это чревато — смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Василий в очередной раз приходит в фитнес-клуб который обещал его ребенку индивидуальный подход, полную безопасность, и, конечно, образованных тренеров с сертификатами и большим опытом, чтобы просто попросить видеозапись несчастного случая.

«Я сильно падаю, роняю ребенка с непонятной мне высоты. У меня шок. У меня тоже сильный удар, подворачиваю ногу, бедро. И сижу на полу в шоковом состоянии кричу: „Помогите“. А они — смеются. Ко мне даже никто не подошел», — рассказывает пострадавший Василий Данько.

Даже первую помощь не стали оказывать.

«Они мне говорят: „Давайте собирайтесь и уматывайте“. Я вызвал скорую. Им надо было быстрее уйти домой», — пожаловался пострадавший.

Опущение почки, смещение позвоночных дисков — это уже результат тренировки Юлии, тоже с опытным, как уверяли, тренером. Сразу появились болевые ощущения, но тренер все грузил и грузил. После Юля пошла к врачу.

«У меня нашли грыжи, протрузии, сколеоз, остеохондроз и опущение почки еще было. К сожалению, сильные нагрузки нельзя давать моему организму», — рассказывает пострадавшая Юлия Брахневская.

Сегодня в России работают примерно 350 тысяч фитнес-тренеров. У 60%есть высшее образование, не всегда спортивное. Часто тренировать начинают те, кто раньше продавал абонементы, администраторы, маркетологи и даже учителя. И только у трети есть какой-либо спортивный разряд. Да и сам диплом о дополнительном профильном образовании можно найти в три клика в интернете — поддельный.

Да и не нужен пока диплом по большому счету — отрасль никак не отрегулирована. Клубам достаточно соблюдать санэпиднормы, а тренировать людей может кто угодно.

«Я часто езжу с семинарами по стране, и я вижу такое, что допустим, менеджер говорит, что должно быть 15 тренеров, а у нас пять работает. Там, наверняка, они возьмут любого желающего», — рассказывает профессиональный спортсмен, бодибилдер Виталий Фатеев.

Проверяем, так ли это. Идем устраиваться в обычный московский фитнес-клуб — без диплома, опыта, и базы контактов.

«Диплом мне никакой не потребуется? Никакая книжка?» — спрашивает подставной соискатель работы в фитнес-клубе.

«Главное, как вы ведете и как вы можете зацепить людей», — отвечают сотрудники клуба.

Параллельно попросили по-настоящему дипломированного специалиста зайти в этот же клуб под видом посетителя. Клавдия очень удивилась, когда ее без разминки сразу бросили на тренажеры.

«Тренировка у нас началась с тренажера сразу, без разминок. Без даже самого малейшего намека на хоть какую-то подготовку тела», — рассказывает фитнес-тренер Клавдия Ротынская.

Чем опасен такой подход, наглядно показывает абсолютный чемпион России по бодибилдингу Дмитрий Голубочкин, неоднократно выводивший на чистую воду различного рода фитнес-шарлатанов.

Самая безобидная травма, но очень болезненная — это растяжение. Чаще — разрыв связок и сухожилий, компрессионный перелом, или смещение позвонков, все как у Юлии.

«Реабилитация была год на достаточно такой серьезной основе и еще два года я занималась чисто лечебной физкультурой», — рассказывает пострадавшая.

По статистике большая часть травм — от усталости или недостаточной разминки, следом идут технические ошибки и слишком большой вес.

Как можно легко вывить таких непонимающих, хорошо знает Дмитрий Калашников — руководитель ассоциации профессионалов фитнеса, в которой по-настоящему обучили тысячи тренеров.

«Красный флажок, если тренер начинает предлагать услуги или давать советы, далеко выходящие за границы его компетентности. Начинает давать рекомендации по поводу лекарств, бадов, лечения, психологии и так далее», — рассказывает Калашников.

Эксперты отрасли надеются, что ситуация когда-нибудь измениться. Полгода как в чиновничьих недрах лежит проект профстандарта, как раз для всего фитнеса, начиная с йоги и заканчивая серьезной тяжелой атлетикой. Там предельно четко, черным по белому, прописаны и требования. Только когда он будет рассмотрен принят и внедрен — ни авторы ни чиновники пока не знают. Потому и берут на работу сейчас кого угодно, кто может принести хоть какой-то рубль.