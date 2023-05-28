Молодой человек внезапно умер в одном из торговых центров Москвы

Фото: Telegram / moscowproc

Обстоятельства произошедшего теперь выясняет столичная прокуратура.

Молодой человек внезапно умер в торговом центре на Ходынском бульваре в Москве. Парню было всего 22 года. Известно, что он скончался, когда находился в зоне фудкорта. Туда он прибыл со знакомыми.

Кроме того, еще один из молодых людей этой компании был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего теперь выясняет столичная прокуратура. А причину смерти 22-летнего парня установит судебно-медицинская экспертиза.

По данным Telegram-канала «112», оба молодых человека внезапно упали без сознания в торговом центре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что московский повар чуть не сварился в собственном супе. Мужчина получил серьезные ожоги и был госпитализирован.