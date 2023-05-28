Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Фото: www.globallookpress.com / Recep Tayyip Erdogan

Отрыв действующего турецкого лидера от соперника Кемаля Кылычдароглу превышает два миллиона голосов.

Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции. Об этом заявил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер.

Он указал, что после обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Отрыв между кандидатами на пост главы государства составил более двух миллионов голосов в пользу первого.

«Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган», — заявил Йенер на пресс-конференции.

Окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.

До этого президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Он указал, что Москва высоко ценит его вклад в упрочение российско-турецких отношений, а также взаимовыгодного сотрудничества между странами на различных направлениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Турции состоялся второй тур президентских выборов.