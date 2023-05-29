Время наивысшего расцвета энергии Огня: китайский гороскоп на июнь 2023 года

Фото: 5-tv.ru

Наступивший месяц пройдет спокойнее предыдущего, но сюрпризы подготовил. Какие?

На пороге июнь. Второй месяц китайского лета, месяц Лошади. Время наивысшего расцвета энергии Огня. То, как Огонь воздействует на каждого из нас, стало понятно по ситуации в мае, когда работал дубль энергии Инь Огня. Если все шло как по маслу, в душе царил оптимизм, дела двигались, люди помогали — значит вам лично Огонь полезен. Если наоборот — штормило, дергало и выворачивало, то большое количество Огня вам явно не полезно. Правда стоит учитывать, что май сам по себе был энергетически конфликтен из-за столкновения Инь Огня месяца с Инь Водой года. Такое столкновение могло спровоцировать среди прочего и обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

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В июне, напротив, вместо столкновения небесных стволов ожидается их слияние. Ян Земля месяца и Инь Вода года соединяются в так называемое «нравственное слияние». Потенциально такой союз может гармонизировать сложные ситуации, показать экологичный выход из них. Огонь, получаемый в результате такого слияния, это стихия ясности, лидерства и движения вперед, не замечая препятствий. При этом Огонь месяца Лошади — это не ласковая стихия, он может быть беспощадным и обжигающим. У Огня есть свойство вытаскивать наружу все тайны и секреты. И не всегда эти открытия будут приятными.

Итак, месяц Земляной Лошади приходит 7 июня и будет править до 7 июля, наступления месяца Земляной Козы. В июне продолжатся энергетические тенденции мая, разве что поменьше будет импульсивности и эмоциональных вспышек. Месяц полон оптимизма и больших скоростей. Как и в мае, в июне сохраняется повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и глаза.

Лучшие и худшие дни июня

В июне довольно много дней, когда не рекомендуется начинать лечение и вообще посещать лечебные учреждения. Если у вас есть возможность выбирать подходящую дату, то избегайте походов к докторам 3, 13, 16, 25, 26 и 30 июня.

Месяц Лошади богат также и на дни, когда можно совершить выгодные покупки. Сундук с прибылью открывается 3, 15, 18, 21 и 24 июня. А вот 7 и 9 июня сделки купли-продажи лучше не производить.

Довольно много в июне и дат, когда можно разобраться с личной жизнью, наладить взаимоотношения с важными для вас людьми. Используйте для таких дел 7, 10, 13, 17, 22 и 25 июня.

Богат июнь и на дни успеха. 11, 23 и особенно 27 июня — отличные даты для того, чтобы совершать прорывы в жизни и карьере, начинать все самое важное и нужное.

Что касается столкновений, то июнь будет довольно спокойным в этом плане. Энергетические стычки, конечно, будут, но проявляться они должны не столь агрессивно и ультимативно, как мы привыкли. Дни, когда не рекомендуется начинать что-то очень важное — 8, 11, 20 и 22 июня.

Люди и стихии

Люди стихии Огня (небесный столп дня в карте — Огонь) в июне заняты самовыражением. Творчество, собственный голос, необычные идеи, витальные наслаждения, отстаивание границ — вот бульон месяца Лошади для людей Огня. Ян Огонь активен и настойчив. Настолько, что может казаться капризным и даже агрессивным. Ян Огню имеет смысл следить за собственной токсичностью в этом месяце, иначе конфликты неизбежны.

Инь Огонь, напротив, благостен и полон творческих планов, которые приносят ему радость и благосостояние.

Люди стихии Дерева (небесный столп дня в карте «Бацзы» — Дерево) в июне озабочены денежными вопросами. Кто-то деньги ищет, а кто-то считает. В любом случае деньги занимают много места в голове. Люди Инь Дерева в июне имеют шанс получить постоянный источник дохода, а Ян Дерево будет полно предпринимательской активности. Для Инь Дерева также будет характерно желание кого-то поучить или самому поучиться — как карта ляжет и сердце прикажет.

Люди стихии Земля (небесный столп дня в карте «Бацзы» — Земля) в июне окружены людьми и погружены в общение. Ян Земля получает от общества помощь и поддержку, а Земля Инь — заботы и хлопоты, причем, не обязательно обременительные. Инь Земля имеет шанс в июне хорошо заработать, а Земля Ян может, напротив, лишиться чьей-то поддержки из-за повышенной раздражительности.

Люди стихии Металл (небесный столп дня в карте «Бацзы» — Металл) в июне получают хорошую порцию внешнего воздействия. При этом большой Огонь месяца расплавляет Металл, делает его более гибким и снисходительным. Ян Металл испытывается на прочность обстоятельствами, а Металл Инь наоборот, получает внезапную поддержку извне и дополнительный паек удачи.

Люди Воды (небесный столп дня в карте «Бацзы» — Вода) в июне подчиняются обстоятельствам в виде начальников, чиновников, супругов — кому как повезет. Лафа полной свободы действий у людей Воды будет ограничена вплоть до августа. И здесь главное — не нервничать и не сопротивляться.

Напоминание

Что касается «Бацзы» прогноза для «животных», то стоит учитывать, что в карте «Бацзы» «живет» по четыре представителя земных ветвей, обозначаемых животными. Самые основные — это земная ветвь дня и года рождения. День отвечает за портрет личности и отношение к браку, год — за взаимодействие с родом и физическое самочувствие. Земная ветвь месяца показывает события в социуме, в том числе карьеру. Поэтому, когда вы видите трактовку по животным, обращайте внимание, где именно у вас в карте это животное стоит.

Тигр

Фото: 5-tv.ru

Тигр в июне меняет свою «деревянную» природу на огненную. Наиболее остро это почувствуют те, у кого в карте есть еще присутствие и Собаки. Насколько полезен Огонь для конкретных Тигров сказать сложно — это зависит от персонального расклада. Но повышенная импульсивность и большое количество разных эмоций Тиграм точно гарантированы.

Наиболее сложными днями для Тигров в июне будут дни Собаки и Обезьяны: 7, 9, 19 и 21 июня. Не стоит в эти даты подвергать себя физическим и эмоциональным перегрузкам.

Кролик

Фото: 5-tv.ru

Кролик в июне чувствует себя более слабым и эмоционально неустойчивым. Месяц Лошади для Кроликов потенциально опасен проблемами с родней вплоть до разрыва отношений. Чтобы этого не произошло стоит максимально контролировать эмоции и не принимать импульсивных решений.

Негативные дни для Кроликов: 8 и 20 июня. В эти дни следует особо опасаться травм.

Дракон

Фото: 5-tv.ru

Дракон в июне будет чувствовать себя в ресурсе — будет энергия и желание действовать, вплоть до приступов трудоголизма. Чтобы не выгореть, Драконам следует обратить внимание на тело — оздоровительные процедуры и занятия спортом пойдут только на пользу.

Дни столкновения в июне для Драконов — 9 и 21 числа. В эти дни будет ощущаться повышенное давление внешней среды. Используйте это для того, чтобы сдвинуть с места какие-то «застрявшие» ситуации.

Змея

Фото: 5-tv.ru

Змея в месяц Лошади чувствует себя в своей «огненной» тарелке. Прилив энергии, желания действовать, оптимизм и свобода выражения — так будет выглядеть июнь для тех Змей, кому Огонь полезен. Тем, кому много Огня пользу не приносит, стоит стоически перетерпеть эту жару, и лучше в более прохладном климате.

Дни, недружелюбные для Змей, 10 и 22 июня.

Лошадь

Фото: 5-tv.ru

Лошадь в июне полна амбиций и самомнения. Скорости увеличиваются и вместе с ними растет риск принятие неправильных решений. Чтобы избежать негативных проявлений Лошадям рекомендуется не принимать поспешных решений, и вообще что-то решать, не посоветовавшись с умными людьми.

Неблагоприятные дни для Лошади в июне: 11 и 23 число.

Коза

Фото: 5-tv.ru

Коза в июне может чувствовать себя чуть более растерянной на фоне больших скоростей месяца Лошади. При этом общий эмоциональный фон для Козы в июне вполне благоприятен, так что можно смело заниматься всеми своими важными делами, не отвлекаясь на дрязги и конфликты.

Дни столкновений для Коз — 12 и 24 июня. В эти дни есть шанс сдвинуть с места сложное дело, даже ценой нервных усилий.

Обезьяна

Фото: 5-tv.ru

Обезьяна в июне почувствует облегчение. После сложного мая наступит наконец какое-то эмоциональное равновесие и возможность планировать чуть дальше привычного горизонта. В остальном — обычный июнь.

Особо неблагоприятные даты для Обезьян — 1, 13 и 25 июня.

Петух

Фото: 5-tv.ru

Петух в июне немного взбодрится на фоне ослабления Кролика. Стоическое противостояние хаосу года столкновения уменьшится и удастся чуть выдохнуть. Никаких сверх дополнительных воздействий на Петухов в июне упасть не должно.

Самые неблагоприятные дни для Петухов в июне: 2, 14 и 26 числа. Двойной Кролик может принести неприятности и травмы.

Собака

Фото: 5-tv.ru

Собака в июне позабудет о своей «земляной» природе и трансформируется в Огонь. Это обстоятельство увеличит и так немалую огненную нагрузку месяца Лошади. Так что Собаки, не удивляйтесь, если вдруг в вас проснутся истые «огненные» качества — справедливость, безжалостность и умение стратегически мыслить.

Особо неблагоприятные даты для Собаки в этом месяце: 3, 15 и 22 июня.

Свинья

Фото: 5-tv.ru

Свинья в месяц Лошади чувствует себя несколько обессиленно — не ее стихия все-таки. Но после мая может чуть выдохнуть. По красней мере уйдет повышенная раздражительность и трудности с самоконтролем.

Неблагоприятные даты для Свиньи: 4, 16 и 28 июня.

Крыса

Фото: 5-tv.ru

Крыса в июне находится под столкновением. Весь месяц нервы будут на пределе, нестабильность внутри породит внешнюю нестабильность и хаос в принятии решений. Крысы, постарайтесь ничего важного в июне не решать, побольше делегируйте и почаще медитируйте.

Дни двойных столкновений для Крыс: 5, 17 и 29 июня. Максимально поберегите себя в эти дни.

Бык

Фото: 5-tv.ru

Бык в июне суетлив и раздражителен. Жара действует удручающе и хочется заползти в какое-нибудь тихое и прохладное место. Но обстоятельства вынуждают двигаться, общаться и принимать решения. Чтобы не травмироваться духовно, Быкам в июне стоит уделить максимальное внимание практикам релаксации.

Сложные даты для Быка в июне: 6, 18 и 30 числа.