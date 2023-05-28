Четвертый месяц трезвости: Джиган делает все ради семейного счастья с Самойловой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Рэпер признался, что избавился от всех вредных привычек — главной причины последнего расставания с супругой.

Рэпер Джиган полностью отказался от алкоголя и курения, сейчас он проводит все свободное время с семьей — все ради сохранения недавно восстановившегося мира в отношениях с женой Оксаной Самойловой. О своих трудах на благо многодетной семьи (у пары четверо детей) исполнитель рассказал в интервью Азамату Мусагалиеву и Гарику Харламову для их нового шоу.

Как отметил Джиган, основной причиной разлада, который едва не привел к разводу, стало его пагубная страсть к бутылке. Долгое время после последней ссоры с супругой он жил отдельно от дочерей и маленького сына, всеми силами вымаливал прощение у жены, работал над собой — продолжает и по сей день. Несколько недель назад рэпер отпраздновал день рождения Самойловой и дочери Майи (обе родились 29 апреля) уже как полноправный глава семейства.

«Большой труд провожу. Во-первых, самое главное — я бросил бухать. Четвертый месяц трезвости уже. И курить бросил. Это в один день все произошло… Это была основная проблема, почему мы поругались — потому что я уже обалдел. И это все при детях. И так не хотелось… Но уже понимаю, что старшая дочь в пятом классе, средняя — во втором. Все это на их глазах выглядит убого», — поделился Джиган.

Недавно примирившиеся звезды путешествовали по Африке с детьми. Фото: Instagram* / samoylovaoxana

Сегодня артист, его знаменитая супруга и их наследники — снова пример красивой и счастливой жизни любящих друг друга людей. Они путешествуют вместе, публично признаются в нежных чувствах, рассказывают о сложностях и победах многомиллионной армии фанатов. Оксана Самойлова после воссоединения с мужем, не первого, к слову, открыто заявила: они не идеальная пара, дважды собирались развестись, но по-прежнему делают все ради сохранения семьи.

После этого Джиган на шоу рэпера Басты пообещал своей благоверной, что подвел ее в последний раз. Заверил быть лучшим мужем и отцом и поклялся, что будет любить их вечно. Оксана поверила, а вот поклонники — не очень, и не все.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Джиган с супругой отправили старшую дочь к психологу.

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