Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Фото: www.globallookpress.com / Recep Tayyip Erdo An

Эрдогана также поздравили и другие мировые лидеры. Среди них — президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

«Победа на выборах стала закономерным результатом вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики», — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Президент указал, что Москва высоко ценит личный вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений, а также взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях.

Сегодня в Турции состоялся второй тур выборов президента страны. Согласно последним данным, Эрдоган набирает 51,92% голосов после обработки 99,99% бюллетеней. Его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,93% голосов.

Эрдогана также поздравили с переизбранием на пост главы государства и другие мировые лидеры. Среди них — президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов в Турции.