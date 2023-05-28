Эрдоган побеждает на выборах президента Турции
Денис Птицын 24 0
ЦИК Турции: Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором этапе выборов президента
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Отрыв в голосовании наметился практически с первых промежуточных итогов.
По предварительным данным, после подсчета голосования внутри Турции и за рубежом действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган побеждает во втором этапе президентских выборов. Об этом сообщает ЦИК Турции.
По первым данным, Эрдоган набрал 53,41% голосов избирателей. Его соперник Кемаль Кылычдароглу — 46, 59%.
Эрдогана уже поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Венгрии Виктор Орбан, а также азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие запреты на предвыборную агитацию в Турции нарушил Кемаль Кылычдароглу.