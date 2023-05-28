Второй тур президентских выборов в Турции прошел без происшествий

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По предварительным данным, лидирует действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Второй тур выборов президента в Турции прошел спокойно, идет подсчет голосов. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

«Никаких инцидентов, способных повлиять на исход второго тура президентских выборов в Турции, не зарегистрировано», — заявил глава комиссии Ахмет Енер.

По итогам подсчета 10,8% урн действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 64,3% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 35,7%.

Явка избирателей во втором туре президентских выборов ожидается на уровне 84-85%. Такие данные приводит турецкое государственное телевидение.

В первом туре выборов главы государства в Турции никто из кандидатов не смог набрать 50% голосов, поэтому выборы были продлены на второй раунд. Нынешний лидер Эрдоган набрал 49,51%, а единственный кандидат от оппозиции Кылычдароглу — 44,88%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции начался второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 81 провинции страны. За безопасностью избирательного процесса следит почти 600 тысяч человек, 73 вертолета и восемь самолетов. Много граждан пришли на участки еще до их открытия.