Дмитриенко сообщил о краже имущества из квартиры экс-возлюбленной Рапунцель

Фото: Instagram* / olyarapunzel

По заявлению пострадавшего, супруга вынесла из жилища бытовую технику и другие вещи.

Ольга Рапунцель обокрала жилье бывшего возлюбленного Дмитрия Дмитриенко. Об этом пострадавший сообщил изданию StarHit.

Мужчина заявил, что девушка не явилась на слушание по бракоразводному процессу. Пока Дмитрий был в суде, Ольга обокрала его квартиру. Рапунцель вместе с мамой вынесли из апартаментов бытовую технику и другое имущество, утверждает пострадавший. Дмитриенко подчеркнул, что у него есть записи с камер наружного наблюдения, которые он намерен использовать в суде.

Также он добавил, что подозревал супругу в намерениях развестись. Девушка просила оформить свои доли в квартире на дочек.

«Видимо, в тот момент жена уже задумывалась о том, что хочет расстаться. А потом я узнал, что Оля принимает ухаживания другого мужчины. Еще какое-то время я пытался сохранить семью», — рассказал мужчина.

Сейчас супруги должны решить, кому достанутся три квартиры. Одну пара получила в качестве приза в конкурсе «Человек года в ДОМе-2», другую — пара взяла в ипотеку. Третью жилплощадь Рапунцель купила на общие накопления.

«Не готова давать ему дочек»: звезда «Дома-2» Рапунцель обвинила Дмитренко во вранье и преследовании

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Дмитренко обратился в правоохранительные органы из-за нежелания Ольги Рапунцель видеться ему с дочерьми. Мужчина рассказал, что пытался навестить наследниц, но дверь ему не открыли.

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