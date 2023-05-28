Кричат, нарушают и подавляют: как выявить абьюзера на работе

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Психолог поделился полезными советами.

По каким признакам можно выявить абьюзера на работе. Ответом на этот вопрос поделилась кандидат психологических наук Марина Гогуева эксклюзивно для 5-tv.ru.

Она напомнила, что этим словом называют людей, которые проявляют по отношению к другим какое-либо насилие. Речь может идти о психологическом, насильственном или даже финансовом притеснении.

«Абьюзер держит свою жертву в зависимости от себя. Если вы сейчас поняли, что ваше настроение зависит от настроения другого человека, то, скорее всего, вы являетесь жертвой абьюзера», — отметила специалист.

Специалист рассказала, что абьюзеры на работе не просто кричат, они всегда разговаривают на повышенных тонах. Такие люди могут игнорировать чужие вопросы или реплики. А также могут публично обесценивать своих сотрудников.

«Например, вы поделились результатами своего труда, своими достижениями, а руководитель отвечает „Подумаешь, так бы любой дурак смог“. Это люди, которые систематически нарушают рабочие границы. Например, они звонят вам в отпуске и требуют исполнить то, что им нужно», — подчеркнула Гогуева.

Также абьюзеры часто задерживают зарплату, вынуждая сотрудников ходить и выпрашивать то, что и так причитается. Они могут давать различные поручений, не озвучивая дедлайны или другие требования. В результате руководитель будет придираться, так как сотрудник сделал не то, что он хотел.

Врач подчеркнула, что люди зачастую не замечают абьюз, так как растут в такой среде. Психологические проблемы могут идти с детства. В школьном возрасте многие дети слышат: «Я — последняя буква в алфавите» или «Повторяю для особо одаренных».

«Еще одно проявление абьюза, в котором мы росли и которое не похоже на абьюз, лозунги в духе: „Сам погибай, а товарища выручай“, „Не отделяйся от коллектива“, „Главное не победа, а участие“. С одной стороны, они должны воспитывать в нас лучшее, но на самом деле они призывают нас отказаться от личных интересов и потребностей для того, чтобы другим людям было с нами удобно», — считает эксперт.

Последняя причина, из-за которой люди не замечают абьюз, это директивные родители. Если взрослые подавляли желания ребенка, то у него даже мысли не будет о споре с авторитетным человеком. Зачастую сами абьюзеры не замечают нездорового поведения и думают, что ведут себя как надо.

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