Украинскую теннисистку освистали за отказ пожать руку сопернице из Белоруссии
Трибуны освистали украинскую теннисистку Костюк за отказ пожать руку белоруску Соболенко
Фото: Rob Prange / ТАСС
Марта Костюк демонстративно уклонилась от рукопожатия с Ариной Соболенко, которой проиграла на «Ролан Гаррос».
Зрители освистали украинскую спортсменку Марту Костюк, которая отказалась пожать руку сопернице из Белоруссии Арине Соболенко после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».
По окончании игры Костюк демонстративно проигнорировала направлявшуюся к ней для традиционного рукопожатия Соболенко. Это вызвало бурную реакцию французских болельщиков, которые освистали представительницу Украины за неспортивное поведение.
Соболенко позднее призналась, что сначала удивилась негативной реакции трибун и подумала, что она адресована ей. Поняв, в чем дело, она поблагодарила зрителей за поддержку.
Украинские теннисистки уже не первый раз отмечаются хамским поведением в отношении соперниц из России и Белоруссии. Как сообщал 5-tv.ru, в апреле украинка Ангелина Калинина отказалась пожать руку россиянке Анне Калинской, которой проиграла в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне.