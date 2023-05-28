Умер звезда сериала «Шоссе 66» Джордж Махарис

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Американскому актеру было 94 года.

Ушел из жизни актер Джордж Махарис, наиболее известный по роли База Мердока в телесериале «Шоссе 66». По информации друга Марка Бахана, актер умер 24 мая в возрасте 94 лет.

«Мой дорогой друг, мы будем ужасно скучать по тебе», — написал мужчина в своем личном блоге.

Джордж Махарис был талантливым американским актером. За культовую роль в «Шоссе 66» он был номинирован на прайм-таймовую премию «Эмми». Помимо съемок в кинокартинах занимался музыкой и даже записал несколько поп-альбомов.

Также Махарис участвовал в сценических постановках, таких как «Высокий надзор», телесериалах-антологиях и мыльной опере.

Свою первую большую роль он получил в фильме «Грабитель». Затем его фильмография стала стремительно расти: Махарис снялся в «Завете со смертью», «Барнаби Джонс», «Самой смертельной игре», «Ночной галерее», «Обнаженном городе» и «Исходе». Из «Шоссе 66» актеру пришлось уйти в середине третьего сезона, так как начались проблемы со здоровьем, препятствующие съемкам.

Последней работой Джорджа Махариса стал фильм «Доппельгангер» 1993 года. Вместе с ним в картине участвовали Дрю Бэрримор и Джордж Ньюберн.

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