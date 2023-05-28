Кылычдароглу нарушил запреты на предвыборную агитацию в Турции

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Турецкий политик устроил СМС-рассылку с невыполнимыми предвыборными обещаниями.

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу нарушил запреты на предвыборную агитацию за несколько часов до начала второго тура выборов. Оппонент действующего главы страны Реджеп Тайипа Эрдогана прибегнул к СМС-рассылке, передает издание Haber 7.

В материале отмечается, что в сообщениях Кылычдароглу адресовал электорату свои предвыборные общения. Среди прочего, в своем электронном письме он назвал наступающие выборы референдумом, после которого турецкий район Гебзе станет провинцией.

«Я еще раз напомню вам о своей решимости завершить необходимые процедуры и сделать Гебзе провинцией», — приводит сайт слова турецкого кандидата в борьбе за президентское кресло.

Уточняется, что главный противник Эрдогана обещал воплотить в жизнь свои слова не позднее чем через полгода после его избрания главой Турции. Однако, подчеркнули авторы издания, Кылычдароглу никогда не сможет выполнить обещание, ведь только Великое национальное собрание страны, а не президент, может принять закон о создании провинции.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Турции стартовал второй тур президентских выборов.