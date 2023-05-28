Удар в спину: в Киеве раскрыли, с кем Зеленскому придется побороться за власть

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На Украине уверены, что предатели скрываются в руководстве ВСУ и уже скоро они захотят выйти на столкновение.

Олег Соскин — бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы — считает, что действующему главе страны Владимиру Зеленскому придется побороться за власть с военачальником ВСУ Валерием Залужным. Об этом Соскин рассказал в видеоролике для своего YouTube-канала.

По словам украинского политического деятеля, рано или поздно Зеленский и Залужный придут к противостоянию. Он отметил, что столкновение это может быть как политическим, так и военным.

«Это часто бывает, классика жанра», — прокомментировал он.

Соскин в заключении добавил, что Зеленского может ожидать сценарий, согласно которому в истории развивались многие перевороты. В прошлом столетии нередко встречались случаи, когда военачальник армии «устранял» главу страны во время продолжающегося конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский генерал обвинил Зеленского в слежке за Залужным. По его словам, офис президента Незалежной «доходит до маразма» из-за опасений в политической угрозе, исходящей от главкома ВСУ.