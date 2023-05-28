Дочь Славы рассказала, как изменилась ее жизнь после родов: «Не просто муж и жена»

Дочь певицы Славы рассказала об изменениях в отношениях с мужем после рождения сына

Фото: Instagram* / sasha_morozova_who_is

Александра Морозова стала мамой в конце марта, однако уже почувствовала перемены в себе и отношениях с мужем.

Дочь певица Славы рассказала, как изменилась ее жизнь и отношения с мужем после рождения сына. Наблюдениями Александра Морозова поделилась в личном блоге.

«Вчера сидели, общались и поняли, что в нашей жизни появилось больше смысла. Теперь мы не просто пара, не просто муж и жена… Мы теперь родители замечательного мальчика. И важно теперь воспитать хорошего человека в этот мир и стать заботливыми родителями», — написала дочь Славы.

После родов дочь Славы убедилась, что ребенку нужна здоровая и самодостаточная мама. Instagram* / sasha_morozova_who_is

Александра Морозова стала мамой в конце марта. 24-летняя девушка родила первенца от мужа Андрея Дедова. Мальчика назвали Арсением.

После родов молодая мама поняла, что ребенку нужна здоровая мама. Сейчас она внимательно следит за всеми показателями и активно решает проблемы с прикусом.

Также дочь Славы решила развивать карьеру. Саша записалась на курсы актерского мастерства, чтобы в будущем занять достойное место в киноиндустрии. Вместе с этим Морозова будет продолжать писать песни и снимать клипы.

В январе 5-tv.ru сообщал, что в своем первом клипе дочь певицы Славы предстала беременной и полуголой.

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