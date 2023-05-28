Никас Сафронов вспомнил анекдот, которым поразил Тину Тернер: «Ей очень понравился»

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Художник рассказал, как писал портрет «королевы рок-н-ролла» во время ее визита в Москву. В ходе работы он успел поговорить с певицей и составить мнение о ней.

Российский художник Никас Сафронов рассказал, как писал портрет легендарной певицы Тины Тернер во время ее визита в Россию в 1996 году. В ходе работы он пообщался с певицей и даже рассмешил ее анекдотом, который пересказал «МК».

«Помню, я еще рассказал ей анекдот, который ей очень понравился и вызвал у нее лучезарную улыбку <…> Один мужчина обращается к Богу: „Господи, что для тебя миллион лет? Секунда?“ Сверху Господь говорит: „Да, секунда“. „Господи, что для тебя миллион долларов? Копейка?“. „Да, копейка“. „Господи, дай мне эту копейку“. „Конечно, подожди секундочку“, — отвечает он», — вспомнил Никас.

По его словам, 27 лет назад Тернер дала в Москве три концерта. Художнику удалось убедить одного из организаторов выступлений представить его «королеве рок-н-ролла». При знакомстве Тина согласилась позировать для портрета. Правда, времени у нее было мало, поэтому в присутствии певицы удалось сделать только карандашный набросок.

«В этот же день как сумасшедший принялся писать портрет Тины маслом. Решил написать ее на фоне Москвы. Делал быстро, так как мне нужно было успеть вручить его перед отъездом Тернер. Я все успел. Предупредил Тину, что портрет еще сыроватый. Она улыбнулась и сказала, что будет везти его осторожно. Портретом она осталась довольна», — вспомнил Сафронов.

У Никаса Сафронова были считанные дни на написание портрета для певицы. Instagram* / safronov_nikas

Он добавил, что легендарная певица оказалась «очень простой, скромной и сентиментальной» в общении. Еще художник отметил, что Тернер была труженицей. Свой первый концерт в Москве она отработала с температурой под 40 градусов. Однако из-за «блестящего исполнения» песен этого никто не заметил.

Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла 24 мая в возрасте 83 лет. По словам представителя артистки, она скончалась в связи с продолжительной болезнью в собственном доме недалеко от Цюриха. Последние минуты жизни «королева рок-н-ролла» провела в окружении близких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как пройдут церемония прощания и похороны Тины Тернер.

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