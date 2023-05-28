У Киева другая цель: экс-офицер США объяснил, почему ВСУ не идут в контрнаступление

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Украинское командование поступило самым «неуклюжим образом», если готовилось к непредсказуемым стратегическим действиям, подчеркнул Джеймс Холмс.

Власти Украины раздули тему с контрнаступлением ВСУ только для того, чтобы получить больше оружия. Такое мнение выразил бывший офицер Военно-морских сил (ВМС) США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс.

«На самом деле власти Украины использовали предстоящее наступление в качестве рычага, чтобы поддерживать поставки западных вооружений», — написал экс-офицер в статье для портала 19FortyFive.

Именно такой целью объясняется, почему Киев до сих пор не отправил своих боевиков в широко анонсированное контрнаступление, убежден Холмс. Ведь с военной точки зрения объявлять о таком маневре заранее было глупо — это уничтожило эффект неожиданности.

«Если Киев обдумывает непредсказуемые стратегические действия, то он поступил самым неуклюжим образом. <…> Только тактическая неожиданность еще остается в арсенале украинцев», — отметил профессор.

В начале недели президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно еще время на подготовку к контрнаступлению. После этого глава Генштаба США Марк Милли отметил, что Киеву едва ли в скором времени удастся вернуть утраченные территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад с каждым днем все больше раздражают требования Киева о поставках оружия. США уже резко сократили расходы на Украину из-за собственных проблем с госдолгом.