Российские врачи помогли родиться «невозможному» ребенку у пары с редкой формой мутации

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Случай стал первым в мировой практике. До этого вероятность такого исхода считалась близкой к нулю.

Петербургские врачи совершили то, что еще пару лет назад казалось невозможным — они помогли супружеской паре с редкой хромосомной мутацией стать родителями здорового малыша. Как это удалось сделать, рассказали «Известия».

36-летний мужчина и 28-летняя женщина обратились к медикам в 2014 году. Они выразили желание стать родителями. Однако у обоих диагностировали транслокацию — вид перестройки хромосом, провоцирующий мутацию. С таким анамнезом в мире еще не было ни одного случая рождения здорового ребенка. Но медики решили попытать счастье. Паре предложили пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

«Во время этой процедуры яйцеклетку извлекают из женского организма и искусственно оплодотворяют. Когда эмбрион состоит всего из восьми клеток, одну из них берут на анализ. Если ее хромосомный набор нормальный, то зародыш возвращают в матку для дальнейшего развития», — рассказала эмбриолог Алсу Сайфитдинова.

Чтобы результат был положительным, в процессе ЭКО проводили анализ генома на восьмиклеточной стадии развития эмбриона и выбирали зародыш, который не имел нарушений в структуре хромосом. В итоге женщина забеременела и в 2015 году родила мальчика.

Чтобы удостовериться в отсутствии проблем у ребенка, врачи через несколько лет проводили дополнительные исследования. Они еще раз подтвердили — мальчик полностью здоров. После этого врачи из других стран стали применять данный способ.

«Уникальность работ заключалась в том, чтобы отобрать эмбрионы, которые имеют сбалансированные наборы хромосом. Эту задачу ученым удалось решить. В результате в мире на одного человека стало больше», — сообщил заведующий отделом геномной медицины ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта» Андрей Глотов.

Однако медики отметили, что такое чудо стало возможным в том числе благодаря возрасту супругов. Чем раньше такие пары обратятся за помощью, тем больше шансов на положительный исход. И не обязательно при обращении быть готовым стать родителями, важно как можно раньше заморозить эмбрионы.

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