Фейк? В США нашли несоответствия на последнем видео с Залужным

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Главком ВСУ давно не появлялся на публике, а власти Украины «кормят» мир фото и видео с генералом, которые вызывают все больше вопросов.

Опубликованное на днях видео с главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерией Залужным, сидящем за столом в неизвестном помещении, является фейком. Такое мнение выразил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своем сайте Weapons and Strategy.

«На подлинном фото у Залужного голубые глаза. В последнем видео — карие. Есть также некоторые отличия на его лице, если посмотреть внимательно, особенно на нос», — рассказал он.

Брайен отметил, что сейчас, в эпоху технологий, изменить некоторые детали на фото или видео не составит никакого труда. Поэтому и опубликованный с Залужным материал, скорее всего, был подкорректирован.

О тяжелом ранении Залужного заговорили 10 мая. Тогда глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что тот не сможет присоединиться к заседанию комитета из-за «напряженной оперативной ситуации».

Позднее, 22 мая, представитель хакерской группы «Джокер ДНР» заявил, что Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара по командному пункту ВСУ. Также сообщалось, что Залужный перенес несколько тяжелых операций и, возможно, по состоянию здоровья покинет свой пост. Однако украинская сторона все эти заявления опровергла.

В тот же день Залужный впервые после исчезновения появился на публике, правда дистанционно. Он по видеосвязи выступил на открытии Международной конференции в честь Дня науки в Одесской юридической академии. В кадре был размыт фон, что не позволяло понять, где находится главком. Да и ни одного вопроса ему задано не было. После этого еще одно видео с Залужным, которое экс-сотрудник Пентагона и назвал фейком, появилось уже 25 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может заменить главкома ВСУ Валерия Залужного.