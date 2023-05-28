«Еврейское, армянское, японское»: звезда «Дома-2» Устиненко раскрыла имя дочки

Фото, видео: Instagram* / aliana1001; 5-tv.ru

Некоторые интернет-пользователи возмутились, почему блогер не назвала новорожденную малышку каким-нибудь привычным для россиян именем.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко, ставшая в конце апреля дважды мамой, рассекретила имя дочери. В своем блоге она вместе с новым избранником Максимом Меченковым и сыном Робертом лопнула воздушный шар, в котором был еще один, но с именем малышки.

«Вся семья в сборе. И мы готовы рассказать имя нашей дочки. Его предложил сын, муж утвердил, я была согласна. Имя еврейское, армянское и даже японское. Нашу доченьку зовут Микаэлла», — сказала Устиненко на видео.

Чуть позже блогер пояснила, что среди вариантов она с возлюбленным рассматривала Лану, Есению, Миру, Милиту, Рамину. Но, увидев малышку, все единогласно решили — Микаэлла, а сокращенно Устиненко называет дочку Мики.

При этом некоторые интернет-пользователи возмутились, почему блогер не назвала новорожденную малышку каким-нибудь привычным для россиян именем.

К слову, сын появился на свет в первом браке Устиненко с Александром Гобозовым, который также был участником «Дома-2». Пара расписалась, но брак был недолгим.

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