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Дипломат предупредил страны НАТО, до чего могут довести их действия.

Россия неоднократно заявляла о готовности к миру и в рамках спецоперации по защите Донбасса не предпринимала «очень серьезных действий», однако западные политики не настроены на урегулирование конфликта. Наоборот — они занимаются только его эскалацией. Такое мнение выразил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно, и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра», — отметил он в интервью BBC.

Посол указал, что продолжительность конфликта зависит от усилий по его эскалации со стороны стран НАТО, в особенности от Великобритании. Он напомнил, что Россия в 16 раз больше Украины и имеет колоссальные ресурсы.

Конфликт в Донбассе обострился в середине февраля 2022-го. Спустя несколько дней российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР, подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. Уже 24 февраля началась специальная военная операция по защите Донбасса, направленная на помощь мирным гражданам, которые с 2014 года жили под постоянным обстрелом со стороны ВСУ. Западные страны назвали действия РФ «агрессией» и фактически объявили стране экономическую войну, начав активно поставлять оружие на Украину.

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