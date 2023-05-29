Фитнес на даче: может ли садоводство заменить тренировки в спортзале

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Занятия в огороде могут принести плоды труда не только в виде овощей, но и стать результатом подтянутого тела.

Созерцатели или трудяги? К какой категории дачников вы себя относите? Для вас участок — это окно в природу, или грядки? Как показали исследования, созерцателей-дачников в стране примерно треть. Остальные используют землю по назначению, выращивая сельхозпродукцию.

Многие указывают, что дачный урожай это возможность сэкономить на продуктах. Но есть и другой опрос, который гласит, что в среднем от 20 до 50 тысяч рублей в сезон тратит семья на содержание и обслуживание дачи. Свой собственный труд и вложения времени в расчет не идут. Не выгоднее ли на те же условные 50 тысяч рублей купить по осени картофель, помидоры, морковку? Вопрос, скорее риторический. Дача — это не столько экономика, сколько состояние души.

Но вот новая мода: дача это не только грядки или завтраки на природе, это еще и фитнес! В США садоводство официально включили в список рекомендаций по физической активности для пожилых людей. В набор 15 базовых упражнений для дачного фитнеса входят: обрезка веток, разрыхление почвы ручной тяпкой, пересадка рассады в грунт, мульчирование, мытье плодов.

Самое тяжелое, что рекомендуется делать — вскопать клумбу размером метр на метр восемьдесят. Или полить другую клумбу размером побольше — четыре на восемь метров лейкой объемом не более шести литров. Важно следить за сердцебиением, чтобы оно не было выше 120 ударов в минуту. Да, и заниматься дачным фитнесом для здоровья предлагается не более 100-120 минут в неделю.

Нагрузки, привычные нам в дачный сезон, считается уже «Heavy gardening», если переводить дословно на русский, то что-то вроде «Тяжелое садоводство». Оно уже сопоставимо с интенсивной спортивной тренировкой. Колка дров — заменяет интенсивный воркаут, копание грядок — как заезд на велосипеде, прополка — тот же керлинг, танцы с граблями — даже звучит поэтично. Да и по расходу калорий сопоставимо. В идеале и тут нужен грамотный тренер, но где ж его взять, на даче?