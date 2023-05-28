Тихо, идет экзамен: российские выпускники начали сдавать ЕГЭ

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На экзамене по географии в этом году уже будут использоваться карты с новыми регионами России.

В российских школах отзвенели последние звонки и начался самый ответственный этап за время учебного года — сдача аттестационных и проверочных работ. Для одиннадцатиклассников — это ЕГЭ.

В пятницу была первая волна для тех, кто выбрал литературу, химию и географию. На последнем предмете в контурных картах уже были отмечены границы с новыми регионами. В ЕГЭ по истории также включат вопросы по СВО, но не в этом году, а тогда когда материал будет осмыслен, переработан в учебную программу, будет доведен до каждого старшеклассника во время обучения.

Специальная военная операция сложное геополитическое событие, в условиях ведущейся против нас информационной войны обостряются вопросы по типу: Что происходит? Почему? Тем самым повышается роль учителей, который еще с прошлого года слава богу, цитата, перестали «оказывать образовательную» услугу, как раньше значилось в законах, и перешли к реализации образовательных программ.

В идеале, конечно, они должны обучать и воспитывать, «вести детей» — как следует из названия профессии педагог. Но не так быстро, сфера образования масштабная, в ней работают миллионы человек. Она не такая гибкая, как хотелось бы в данной ситуации, хотя традиционность в данной сфере — скорее плюс.

Но вот на этой неделе происходит следующий шаг — задаются ориентиры, на кого равняться в профессии. 2023 год объявлен годом педагога-наставника. В Кремле во время вручения госнаград были отмечены сразу девять таких учителей, четверть награжденных. В другое время они, может, и затерялись бы на фоне кремлевских залов и других награждаемых космонавтов, артистов, политиков. Но в данном случае акцент был сделан серьезный. Отмечены учителя — это подчеркивалось при награждении — чьи воспитанники стали героями СВО.

Чешаева Нина Георгиевна — учитель математики из села Воя Кировской области и вовсе в уникальной ситуации. Ее герой -воспитанник — ее родной сын. В селе Воя, если есть пять учеников в классе — уже хорошо. Труд педагога не становится менее значимым от размера класса.

«Сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострение нашего национального чувства, желание укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства, воспитания наших молодых людей, для того чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны. И в это вы вносите свой зримый, осязаемый вклад», — сказал президент РФ Владимир Путин на вручении госнаград.