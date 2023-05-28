«Был художником с большой буквы»: Никас Сафронов об Илье Кабакове

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Левитин; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Творчество советского художника оставило на Сафронове неизгладимое впечатление.

Российский художник Никас Сафронов рассказал, каким человеком он запомнил ушедшего из жизни коллегу Илью Кабакова, который всего четыре месяца не дожил до своего 90-летия. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru Сафронов назвал его художником с большой буквы.

«Характерным, главное, что он был художником с большой буквы. Чем бы он ни занимался: концептуальным искусством, разными инсталляциями — он знал, что делает и для чего. У него был смысл, была идея, мысль, которая выдавалась легко и доступно для тех, кто смотрел его картины. В 1980-х годах он заявил о себе, как диссидент, хотя таковым себя не считал», — рассказал Сафронов.

Он добавил, что в жизни Кабакова было много историй, благодаря которым о нем заговорили. При этом он не стремился быть в конфронтации с общественным мнением, не задумывал себя таковым, но проявлял характерную и художественную волю.

В настоящее время произведения Кабакова хранятся во многих музеях мира, в том числе в Третьяковской галерее, ГМИИ имени А. С. Пушкина и Эрмитаже.

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