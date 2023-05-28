Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков

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Мастер не дожил до 90-летия четыре месяца.

В возрасте 89 лет ушел из жизни советский художник-концептуалист Илья Кабаков. Печальное известие сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых на своей странице в социальной сети.

«С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушки. Человек, всю жизнь мечтавший об утопии, покинул этот мир в окружении своих близких», — сказано в сообщении.

Кабаков родился в 1933 году в Днепропетровске. Во время Великой Отечественной войны его семья была эвакуирована в Самарканд. В 1957 году окончил Суриковский институт (Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова). Пробовал себя в таких направлениях, как абстракционизм и сюрреализм.

В 1989 году вместе с третьей женой Эмилией Кабаковой переехал в США. В разное время персональные выставки художника проходили в России, Великобритании, Швейцарии, Нидерландах, Израиле и других странах. Произведения Кабакова хранятся во многих музеях мира, в том числе в Третьяковской галерее, ГМИИ имени А. С. Пушкина и Эрмитаже.

Где именно и когда будет похоронен художник, не уточняется.

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